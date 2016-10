Freudenstadt. Benebelt ins Wochenende, aber der Kater kommt noch: Gleich zwei Fälle von Drogeneinfluss hinter dem Steuer haben Beamte des Polizeireviers Freudenstadt am Freitagabend in der Kirchstraße festgestellt. Zunächst fuhr gegen 22.45 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Wagen in eine Polizeikontrolle, nur etwa 15 Minuten später ein 19-Jähriger mit seinem Auto. Bei beiden ergaben sich eindeutige Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, sodass sie mit zur Blutentnahme mussten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die jungen Männer müssten mit "empfindlichen Strafen" rechnen.