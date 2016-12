Freudenstadt Politik nach Sport

Nach dem Aufwärmen , spielte die Gruppe Quattro-Volleyball in kleiner Turnierform mit wechselnden Teams. Alle zeigten großen Einsatz. Dabei ließen die Schulleitung und der Landespolitiker Timm Kern erkennen, dass alle sportlich aktiv sind und noch nicht allzu viel verlernt haben. Das anschließende politische Gespräch fand in der Sporthalle statt. Auf Matten, Kästen oder Langbänken sitzend konnten die Schüler ihre Fragen zur Politik an den Landtagsabgeordneten stellen. Anke Menze begann die politische Runde und machte auf den Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen aufmerksam. Schüler bestätigten dies, denn an einem Schultag säßen sie rund zehn Stunden im Unterricht.

Kern motivierte die jungen Menschen, die Vielzahl an Möglichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung in einer Demokratie zu nutzen. Zum Abschluss traf man sich im kleinen Kreis bei Häppchen, zubereitet von einer Vabo-Klasse, zum Gedankenaustausch. Dabei ging es um Themen wie die Wahlfreiheit bei der Ganztagsschule, die Aufgaben eines Schulleiters, ein Teilzeitreferendariat und die bessere Qualifizierung von Sportlehrern.