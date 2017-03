Freudenstadt Planung für den Turm geht weiter

Wie berichtet, soll dort der Hochschulcampus entstehen. Dafür müsste aber das historische Gebäude weichen. Idee der BA war es, den städtischen Anteil für den Kniebis-Turm lieber in den Erhalt des historischen Gebäudes umzuleiten und EU-Zuschüsse für das Tourismusprojekt sausen zu lassen. "Wir fanden den Turm anfangs auch gut und richtig, haben unsere Ansicht aber geändert", so Bärbel Altendorf-Jehle in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.

Hotel scheitert an Konzept

Mehrere Gründe hätten zu diesem Meinungsumschwung geführt, unter anderem die Tatsache, dass an der Schwarzwaldhochstraße bereits ein weiterer Aussichtsturm gebaut worden sei.