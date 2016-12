Freudenstadt "Phantom der Oper" im Kurtheater

Freudenstadt. Die Geschichte um das Phantom der Pariser Oper ist weltbekannt. Die Originalproduktion von Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber basiert auf dem Roman von Gaston Leroux und zeigt eine Welt der Liebe, Angst und Eifersucht.

Zum Inhalt: Unheilvolle Dinge geschehen im Opernhaus in Paris. Tief in den Katakomben verbirgt sich ein Monstrum, das sein entstelltes Antlitz hinter einer Maske verbirgt. Von der Welt gemieden, leitet das geheimnisvolle Wesen bereits seit Jahren die Geschicke des Hauses und versetzt das Personal in Angst. Einzig zu der jungen Sängerin Christine Daaé und zu ihrem lieblichen Gesang fühlt sich das Scheusal hingezogen. Besessen von Christine und ihrem Talent, versucht es, ihre Karriere mit allen Mitteln zu fördern. Von den Direktoren fordert das Ungeheuer, Christine die Hauptrolle der Primadonna Carlotta im Stück "Die Perlenfischer" zu übergeben. Als diese der Erpressung nicht nachkommen, kommt es zum Eklat: Während der Aufführung stürzt der große Kronleuchter auf die Besucher.

Das Phantom entführt Christine in sein Reich. Dort wird sie gefangen gehalten – von einem Wesen blind vor Liebe und getrieben von Eifersucht. Bei dem Versuch, Christine aus den Fängen dieser Kreatur zu befreien, entbrennt ein unerbittlicher Kampf.