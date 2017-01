Freudenstadt Pfiffige Gerichte für Kinderpartys

Kreis Freudenstadt. Einen Kurs "Phantasievolles Kochen für den Kindergeburtstag" bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Freudenstadt am Dienstag, 7. Februar, an. Die Schulung findet statt in den Räumen des Landwirtschaftsamts in Horb. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet um 21 Uhr. Zum Inhalt: Der nächste Kindergeburtstag steht vor der Tür und damit auch die Frage, was den jungen Gästen angeboten oder was in die Schule mitgegeben werden kann. In diesem Kochworkshop zeigt die Ernährungsreferentin Bettina Schmitz, wie fantasievolle und "coole" Snacks, die nebenbei auch noch vollwertig und gesund sind, ganz ohne Stress und Hektik vorbereitet werden können, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Ein Kostenbei-trag von sieben Euro ist von den Teilnehmern am Kursabend direkt zu entrichten. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung bis zwei Tage vor dem Veranstaltungstermin erforderlich.