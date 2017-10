Freudenstadt Pfarrer findet Morddrohung im Briefkasten

Den Pastor, selbst Ehemann und Vater von drei Kindern, lässt die Drohung an sich kalt: "Wir haben natürlich auch in der Familie darüber gesprochen, aber Angst habe ich keine", sagt er. Stattdessen habe er den Fall bei der Polizei angezeigt. Außerdem postete er nun eine Fotografie des Briefs auf Facebook und teilte seine Gedanken dazu mit. "Indem man so was in der Öffentlichkeit teilt, nimmt man dem Verfasser ja auch die Macht", findet Fischer.

Zwar beängstige ihn diese Drohung in keiner Weise, doch zeigt er sich schockiert über den "Unwillen, zivilisiert über dieses Thema zu reden". Und als Pastor sei er traurig über das "Gottesbild, das ein Mensch mit sich herumtragen muss, wenn er meint, Gott durch die Beseitigung eines als Sünder wahrgenommenen Pastors zu helfen".

So kann sich Fischer nicht erklären, wie der Autor des Briefs darauf kommt, dass er homosexuelle Paare trauen würde. Als Auslöser vermutet er aber die Bundestagsabstimmung Ende Juni zur Einführung der Ehe für alle. "Anschließend haben wir auch in der Gemeinde darüber diskutiert", sagt Fischer. Dabei seien verschiedene Meinungen deutlich geworden. Im Vergleich zu den Christen, die in Homosexualität eine Sünde sehen, sehe er persönlich das "offener", sagt Fischer. Als Gemeinde habe man aber eine klare Position: Die Volksmission Freudenstadt traut keine gleichgeschlechtlichen Paare.