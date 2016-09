Freudenstadt Petition für Erhalt des alten Hotels

Freudenstadt. Der Verein für Kulturdenkmäler Freudenstadt will den Abriss des ehemaligen Bahnhof-Hotels nicht einfach hinnehmen. Dies erklärte Siegfried Schmidt, Vorsitzender, gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Verein will bei der Stadt eine Petition einreichen. Wie berichtet, soll das Gebäude abgerissen werden, um Platz für den Hochschulcampus Nordschwarzwald am Hauptbahnhof zu schaffen.