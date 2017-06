Freudenstadt Pension für Radler und Naturliebhaber

Das Projekt und der Umbau habe sie zwar an ihre Grenzen gebracht, es sei aber auch eine sehr intensive Zeit gewesen, in der sie viel gelernt habe, sagte Sarah Braun vor ihren Gästen. Das gesamte Haus sei nach dem Umbau zu einem "harmonischen Ganzen" geworden. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Marion Bauer aus Igelsberg will Sarah Braun die Pension führen, in der sich ihre kreative Handschrift in vielen Details widerspiegelt. Die "Black Forest Lodge" ist "eine Unterkunft der besonderen Art". Einfach aber gut lautet das Konzept des Hauses, das in zwölf Zimmern "ohne Überflüssiges" Übernachtungen mit Frühstück anbietet. Jedes Zimmer hat seinen eigenen Charme – viele Retro- und Vintageelemente sind in die Inneneinrichtung der Zimmer und der Aufenthaltsräume mit eingeflossen.

Auch Tourismusdirektor Michael Krause aus Freudenstadt kam zur Eröffnung und gratulierte. Durch die Jungunternehmerin und ihre "Black Forest Lodge" wehe ein frischer Wind in Igelsberg, sagte er. Sarah Braun sei ein Wagnis eingegangen, habe Mut bewiesen und habe dadurch eine fantastische "Location" geschaffen. Als Gastgeschenk überreichte er an die neue Pensionsinhaberin einen Schirm mit Aquarellen von Freudenstadt und wünschte ihr, dass ihr Konzept viele Gäste nach Igelsberg zieht. Auch Elke Schönborn von der Industrie- und Handelskammer Pforzheim richtete ein Grußwort an die Gäste. Für die Finanzierung der Umbaumaßnahmen seien spezielle Gelder aus EU-Mitteln für Frauen im ländlichen Raum bewilligt worden, sagte sie. Ganz blauäugig, aber strukturiert sei Sarah Braun ihr Projekt angegangen. Neben der Zielgruppe Naturliebhaber, Rad- und Mountainbiker habe sie auch internationale Gäste ins Visier genommen, sagte sie.

Die Gäste, Nachbarn und Freunde konnten bei der Eröffnung die geschmackvollen Zimmer, den Frühstücksraum, Küche und alle anderen Zimmer bei einem Rundgang besichtigen. Birgit Armbruster spielte auf ihrem Akkordeon zünftige Musik und alte Volkslieder. Es wurden Mappen mit Liedtexten verteilt und zum Mitsingen von Volksweisen eingeladen, denn die "Black Forest Lodge" soll ein lebendiges Haus sein, ein Ort des Austausches und der Inspiration.