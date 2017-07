Freudenstadt Passanten geben Innenstadt eine 2,2

Freudenstädter zeigen sich online-affin

Und wer ist der typische Passant? Nun, erstmal ist es eine Passantin. Am Donnerstag war sie 44, am Samstag 47 Jahre alt. Beide Male war sie mit dem Auto in die Innenstadt gekommen, hatte aber ihren Wohnort im Stadtgebiet. Am Donnerstag fiel die Note mit einer glatten Zwei besser aus als am Samstag mit einer 2,3.

Auch der Handel im Internet war bei der Umfrage Thema. 35,6 Prozent gaben in Freudenstadt an, überhaupt nicht im Netz einzukaufen. Im Ortsdurchschnitt waren es 39,7 Prozent. 43,1 Prozent (im Ortsgrößendurchschnitt: 40,9 Prozent) gaben an, zwar online einzukaufen, aber unvermindert oft in er Innenstadt einzukaufen. 21,3 Prozent (im Ortsgrößendurchschnitt 19,4 Prozent) gaben an, mehr online zu kaufen und die Innenstadt seltener aufzusuchen.