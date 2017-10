Freudenstadt Party bis in Morgenstunden

Freudenstadt. Zu Fuß oder mit dem Shuttle-Service gelangten die Kneipenbummler zu den einzelnen Bars oder Lokalen. Musikrichtungen für jeden Geschmack waren dabei – vom Schlager bis zu Hip-Hop, Dancehall, Latino oder Rock. Im "Bonaparte" heizte bereits zur frühen Stunde DJ Swayzey aus Baden-Baden ein. Im "Waagstadl" startete derweil die zünftige MallorcaParty mit DJ Manfred Gräter. Ganz anders präsentierte sich die Schalterhalle des Stadtbahnhofs. DJ Twist One aus Stuttgart legte Hip-Hop und Oldschool auf. Gleich daneben sorgte im Bahnhofscafé das DJ- und Produzenten-Duo aus Freudenstadt, From Drop Till Dawn für Feierlaune.

Erstmals dabei war das Dormero-Hotel. Dort konnten die Gäste die gemütliche Atmoshäre rund um die Bar genießen. Als Partymeile zog auch die Straßburger Straße viele Besucher an. Gute Laune pur war im "Sammelsurium" angesagt. DJ Skotti hatte die passende Musik dabei. Rock und Popmusik wurde in Robbi’s Bar von DJ Torsten serviert. Dicht gedrängt standen die Besucher im Lokal. Nebenan im "Sa Clau" sorgte DJ M-Row mit fetzigen Hits für ausgelassene Stimmung.

Überwiegend war die junge Generation auf Tour durch die Stadt. Vereinzelt ließen sich aber auch "Oldies" die Freudenstädter Kneipennacht nicht entgehen. Nachdem weit nach Mitternacht die Lichter in den Lokalen ausgingen, ging die Party im Club Martinique weiter. Bis in den frühen Sonntag wurde getanzt, was die Kondition der Kneipenbummler noch hergab.