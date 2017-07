Freudenstadt Partner-Kreise pflegen Kontakte

Landrat Jan Kowalczyk, Vizelandrat Jerzey Wereszczak und Ryszard Ostrowka, Mitarbeiter der Abteilung für Europäische Integration, kamen auf Einladung von Bürgermeister Bernhard Haas zum 1250. Stadtjubiläum nach Dornstetten. Kowalczyk stach das erste Fass an und fuhr mit auf einem Festwagen beim Umzug. Weitere Programmpunkte waren die Besichtigung der Stadt Baden-Baden, bei der die Gruppe vom Ersten Bürgermeister Alexander Uhlig im Rathaus empfangen wurde, sowie die Besichtigung des Klosters Lichtenthal.

Fest zum Abschied

Äbtissin Mutter Maria führte die Delegation durch die Klosteranlagen, teilt das Landratsamt mit. Einblicke in die Kunst der Glasbläserei gab es außerdem bei einem Besuch der Dorotheenhütte in Wolfach und bei einem Rundgang durch den Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach.