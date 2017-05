Freudenstadt Parken "Elterntaxis" aus Angst falsch?

Im Kern geht es nur um das Einhalten von Regeln, etwa die Beachtung von Parkverboten. Dazu hatte der Elternbeirat der Hartranft-Grundschule nun neben mehreren schriftlichen Appellen eine offensive Vor-Ort-Aktion gestartet, in der er Autofahrer darauf anspricht, wenn diese Verkehrsregeln missachten. Dem Beirat zufolge seien darunter vor allem andere Eltern von Grundschülern, die beim Abliefern oder Abholen ihrer Kinder im Halteverbot oder auf dem Gehweg ständen und teilweise den Lehrerparkplatz blockierten.

Teilweise grober Ton

Nachdem wir in der vergangenen Woche darüber berichtet und den Artikel auch auf unserer Facebookseite veröffentlicht hatten, entbrannte in der Kommentarspalte eine Diskussion mit weit mehr als 100 Kommentaren in teilweise grobem Umgangston. Die Beleidigungen wenden sich dabei nicht etwa an Verkehrssünder, sondern an hypothetische "Vergewaltiger". Damit ist auch schon das meistgenannte Argument all jener Eltern benannt, die ihr Kind – offenbar ungeachtet jeglicher Verkehrsregeln – möglichst nah ans Klassenzimmer bringen wollen: Sie hätten "heutzutage" Angst, ihr Kind nur wenige Meter unbeaufsichtigt gehen zu lassen. Andere schreiben, sie hätten keine Zeit, ihr Kind nicht direkt an der Schule abzusetzen oder abzuholen.