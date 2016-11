Freudenstadt Panorama-Bad: Neue Rutschen beliebt

Für Bäderbetriebsleiter Tobias Degout ist diese Erkenntnis nicht neu. Neben den Lichteffekten in der Black-Hole-Rutsche kommt bei den Jugendlichen und Erwachsenen auch die Zeitnahme in der Turborutsche gut an und spornt immer wieder zu neuen Höchstleistungen an. "Insgesamt sind die neuen Rutschen bei unseren Badegästen sehr beliebt", so Degout. Die Familie Legler wurde für ihren Besuch mit einem Blumenstrauß, mit zwei Handtüchern und vier Freikarten für einen erneuten Badbesuch belohnt.