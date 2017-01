Freudenstadt Ort der Spiritualität

Einfach mal den Stress und den Alltag hinter sich lassen und sich auf den Weg nach etwas ganz Neuem machen – darum geht es bei der Fahrt zum internationalen Jugendtreffen in Taizé. Der Ort im Süden Burgunds gilt als spirituell beeindruckend und Pilgerstätte für Jugendliche, die auf der Suche nach Spiritualität sind. Neben den ansprechenden Gebetszeiten mit den berühmten Gesängen gibt es viel Zeit zur Begegnung mit Jugendlichen aus vielen Ländern der Erde, teilt die Dekanatsstelle mit. Die Übernachtung erfolgt in einfachen Unterkünften, Mahlzeiten werden die in der Regel im Freien eingenommen. Nächtliche Gitarrensessions hätten auf dem Hügel von Taizé genauso Platz wie lange intensive Gespräche.

Teilnehmen können Jugendliche ab 15 Jahren, in Ausnahmefällen auch ab 14 Jahren. Die Kosten pro Person betragen 130 Euro. Anmeldeschluss ist der 6. März. Begleitet wird die Fahrt von einer Reihe von kirchlichen Mitarbeitern aus dem Kreis.

Kontakt: Telefon 07451/78 93, E-Mail jugendreferat-fds@bdkj.info.