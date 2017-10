Freudenstadt Oft schwierige und aufreibende Arbeit

Die vielen Einrichtungen im Landkreis Freudenstadt, die sich für diese Jugendlichen einsetzen, lobte Stefanie Simet ausdrücklich und dankte für das große Engagement aller Aktiven. Psychologe Ulrich Giesekus stellte einen mutigen jungen Mann vor, der im Interview seinen schwierigen Werdegang vom "Jungen Wilden", der während seiner Teenie- bis hin zur Erwachsenenzeit quasi eine "Achterbahnfahrt" zwischen Alkohol- und Drogenkonsum, abgebrochener Schule und vielen weiteren Katastrophen und Chaos durchlebt hatte, schilderte. Nun hat er den Hauptschulabschluss absolviert und ist auf der Suche nach einer Lehrstelle in einem handwerklichen Beruf. Sein neues Ziel ist, wie er selbst formulierte: "Jeden Tag so gut zu leben, wie es geht", ohne auf die Hilfe von Betreuern, Freunden und Therapeuten verzichten zu müssen. Bernd Möhrle, Diplom Pädagoge und Anti-Aggressionstrainer, berichtete aus seinem Alltag als Schulsozialarbeiter und über den manchmal langen, schwierigen Weg, den Betroffene zurücklegen müssen. Johannes aus der "Generation Maybe" diente als Beispiel. Die Aufgabe von Pädagogen liege in Beziehungsarbeit, Sinnfindung und der Inanspruchnahme vorhandener Hilfesysteme, betonte Möhrle.

Ständiger Austausch ist erforderlich

Psychiaterin Ute Spannagel-Metzner betrachtete die Problematik aus primär medizinischer Sicht und präsentierte ebenfalls in einem Fallbeispiel den langen mühsamen Weg von Oliver, der nach schwierigen Phasen mit einem Suizidversuch und ständigem Auf und Ab der Stimmungen trotz intensivem, medizinischen und persönlichen Einsatz letztlich spurlos untergetaucht ist.

Alle Referenten waren sich einig, dass sie ihre oft schwierige und aufreibende Arbeit nur durch ständigen kollegialen Austausch, eigene Stabilität, den Rückhalt der Freunde und Familien bewältigen können. Für rockige Beiträge sorgten die drei Gitarristen und Sänger sowie der Schlagzeuger der Punkband "Tante Inge".