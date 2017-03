Freudenstadt Oft Dienstleisterin – nur selten Chefin

Horb. Mit am Tisch standen Claudia Gläser, Inhaberin der Gläser GmbH in Horb, sowie Brigitte Ohagen, Unternehmerin aus Horb und Mitglied im Vorstand des Frauennetzwerks Region Freudenstadt, das die Ausstellung in den Landkreis geholt hat. Von fachlicher Seite brachten sich Sibylle Fischer von der Agentur für Arbeit und Maria Madunic von der Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald in die Diskussion ein. Hahn im Korb war der Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger, der die männliche Sicht der Dinge vertrat. Moderiert wurde die Diskussion von Susanne Brückner, Initiatorin der Ausstellung und Gleichstellungsbeauftragte in Pforzheim.

Laut Rosenberger sind 59 Prozent der 437 Beschäftigten der Stadtverwaltung Frauen, im aktuellen Nachwuchskräfteprogramm betrage der Frauenanteil 75 Prozent. Zudem gibt es bei der Stadt seit Februar mit Monika Mitzkat, die im Publikum saß, eine Chancengleichheitsbeauftragte. Allerdings würden alle fünf Bereiche von Männer geleitet. Auch stellte er fest, dass früher mit Juliane Vees nur eine einzige Frau im Kreistag saß. "Das erschreckte selbst eingefleischte Chauvinisten", so der OB.

Viel geändert hat sich daran nichts, trotz der Liste "Frauen für den Kreistag". Eine der Initiatorinnen der Liste war Susanne Brückner. Sie erklärte, dass neun von zehn selbstständigen Frauen im Dienstleistungsbereich wie Friseursalons arbeiten und weniger als fünf Beschäftigte haben. Großes Anliegen sei auch, dass Frauen für die selbe Arbeit schlechter bezahlt würden als Männer.