Freudenstadt Oest baut eine neue Logistikhalle

Freudenstadt. Die Halle an der Einmündung der Robert-Bürkle-Straße in die Wittlensweiler Straße soll als Fertigwarenlager für Schmierstoffe und Sonderkraftstoffe dienen. Beliefert wird sie über eine vollautomatisierte Transportbrücke vom Gelände des Unternehmens auf der anderen Seite der Wittlensweiler Straße aus.

"Für uns ist es ein wichtiger Schritt", sagte Alexander Klein, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Oest-Gruppe. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren eine angenehme Entwicklung hinter sich. "Wir platzen aus allen Nähten", sagte Klein. Vor zwei Jahren begannen die ersten Planungen, es seien durchaus auch andere Standorte im Gespräch gewesen. Aber die Firma stehe zu Freudenstadt. Deswegen habe es ein "Heimspiel" werden müssen. Er sei froh, dass es nun eine Brücke zwischen dem eigentlichen Sitz und der Fertigwarenhalle geben solle, denn sonst wären die Kosten für den Transport zu hoch – und in der Branche kämpfe man um jeden Cent. Die Stadt habe in dieser Sache sehr geholfen.

Oberbürgermeister Julian Osswald dankte dem Unternehmen für die Standorttreue. Seit 1915 sei es in der Stadt ansässig. Und die Stadt lege Wert darauf, dass Oest auch am Standort bleibe. Es sei nicht selbstverständlich, in Freudenstadt ein Logistikzentrum zu bauen. Andererseits habe Freudenstadt ein Wachstum zu verzeichnen. So schlecht könnten die Bedingungen in der Stadt also nicht sein, sagte der Oberbürgermeister.