Freudenstadt Ökonomie und Ökologie im Wald

Walter Trefz, der mehr als drei Jahrzehnte als Förster auf dem Kniebis gearbeitet hat, erläuterte fachkundig zusammen mit Hotelier Herbert Schillinger die aktuellen Besonderheiten des Waldes. Für die Mittelständler war es interessant zu erfahren, dass die Tannen dort über 47 Meter hoch sind und teilweise ein Alter von 300 bis 600 Jahren erreichen. Auch das differenzierte Preisgefüge der Holzpreise in Kombination mit den Vermarktungsmöglichkeiten regte zu intensiven Rückfragen an.

Walter Trefz machte den interessierten Mittelständlern der Region deutlich, dass eigentlich kein Unterschied sei zwischen dem, was ökonomisch, also wirtschaftlich, und dem, was ökologisch ist. Beides gehöre zusammen.