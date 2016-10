Freudenstadt Objekt wertet das Viertel auf

Freudenstadt. Dieter Heinzelmann, bei der Projektentwicklungs- und Ausbaufirma Eco Premium-Bau aus Glatten für das Marketing zuständig, ist zufrieden. Der Umbau des einstigen Verwaltungsgebäudes in der Ludwig-Jahn-Straße ist fast abgeschlossen – termingerecht. Am Donnerstag war Abnahme, Ende des Monats sollen die ersten Wohnungen bezogen sein. "Das lief in Rekordzeit", freut sich Heinzelmann.

Vor knapp zwei Jahren hat die Glattener Firma das Gebäude übernommen – einen Beton-Zweckbau im 60er-Jahre-Chic, zuletzt nur noch in Teilen genutzt, etwas schmucklos, dafür grundsolide. Er wurde komplett entkernt. "Die Bausubstanz war sehr gut", so Heinzelmann. Versuche, dort wieder Gewerbe anzusiedeln, waren zuvor fehlgeschlagen. Aber für eine Sanierung und einen Umbau zu Wohnungen sei sie ideal gewesen: kaum tragende Zwischenwände. Das gibt dem Architekten alle Freiheiten beim neuen Zuschnitt.

Entstanden sind rund 3000 Quadratmeter Nutzfläche für Wohnen und Gewerbe. Im Erdgeschoss befinden sich fünf Appartements und eine Zahnarztpraxis; den Mediziner hat Heinzelmann schon an der Hand, der ab Januar dort praktizieren will. Ins Untergeschoss kommen auf jeweils 300 Quadratmetern Räume für das Stadtarchiv, das bereits bezogen ist, und eine Notar-Kanzlei, die bis Ende Dezember fertig sei. Das zweite Obergeschoss belegt die AOK, seit 2004 im Gebäude, komplett mit ihrem neuen Gesundheitszentrum. In der vierten Etage sind sieben Wohnungen entstanden, in der fünften fünf Penthouse-Wohnungen. Dazu kommen ein Aufzug und eine Tiefgarage mit 19 Stellplätzen. Wie viel Geld die Firma investiert hat, will Heinzelmann nicht sagen. Es sei jedenfalls ein Millionenprojekt. Die hochwertigen Standards, auch in der Ausstattung, haben ihren Preis. Die günstigste Wohnung kostet 195 000 Euro, für die 180-Quadratmeter-Suite mit Dachterrasse und Blick über die Stadt müssen Interessenten schon etwa 570 000 Euro hinblättern.