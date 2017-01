Freudenstadt/Oberndorf Streusalz runiniert viele Parkhäuser

In Albstadt (Zollernalbkreis) kam innerhalb von fünf Jahren gleich zwei Mal die Abrissbirne zum Einsatz. In beiden Fällen waren gravierende statische Probleme die Ursache.

In Ulm hat sich der Gemeinderat für eine zusätzliche Tiefgarage und gegen ein Parkhaus ausgesprochen. Gebhard Hruby, der Geschäftsführer der landeseigenen Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW), sagt, es müssten schon "besondere Bedingungen vorliegen, dass man so was macht". Ein Tiefgaragenstellplatz ist dreimal so teuer wie ein Parkhausstellplatz."

Für Geschäftsführer Hruby hat die Zukunft des Parkens vor allem technische Aspekte. Der Einbau von LED-Leuchten sei längst obligat, das Verlegen von Elektroanschlüssen für E-Autos jederzeit möglich, da die Leitungen auf der Wand verlegt werden können. Doch längst ist nicht alles durchdacht. "Das Parkhaus muss digitaler werden", fordert der PBW-Chef. "Nehmen Sie eine Tiefgarage. Dort haben Sie keinen Handyempfang." Der Anschluss an das D1-Netz koste rund 10 000 Euro, an ein GSM-Netz rund 70 000 Euro.

Nicht jeder Untergrund eignet sich für eine Tiefgarage

Das sei unbezahlbar. "Deshalb bin ich am Überlegen, ob wir offenes WLAN in die Parkhäuser bringen." Beim Städtetag Baden-Württemberg heißt es, das Thema habe noch nie auf irgendeiner Tagesordnung gestanden. Das für Städteplanung zuständige Wirtschaftsministerium teilt mit: "Ein landesweiter Trend ist in Baden-Württemberg derzeit nicht feststellbar." Spezielle Empfehlungen an Kommunen gebe es nicht. Anregungen gibt es jedoch von der Landesarchitektenkammer. In Zeiten, da Baugrund in den Innenstädten Mangelware sei, lohne es sich für Stadtplaner im Sanierungsfall häufig, weiter zu denken, als alte Parkhäuser nur zu reparieren, meint die Sprecherin Carmen Mundorff. "Es gibt viel mehr her, in die Tiefe zu gehen. Aber nicht jeder Untergrund eignet sich dafür." Wer an die Zukunft denke, müsse auch verändertes Mobilitätsverhalten ins Kalkül ziehen. Klug sei, moderne Fahrradstellplätze einzubeziehen.