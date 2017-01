Freudenstadt OB Osswald kehrt zurück in Dienst

Nach dem Infarkt war Osswald zunächst eine Woche lang im Krankenhaus Freudenstadt. Entgegen anderslautender Aussagen habe er sich "keiner OP" unterziehen müssen. Der Eingriff sei minimalinvasiv mit einem Herzkatheter erfolgt. Bei Bewusstsein und in lokaler Narkose sei ihm ein so genannter Stent gesetzt worden, der die Engstelle in der Arterie wieder öffnete. Anschließend sei er dreieinhalb Wochen in Reha gewesen, durfte über Weihnachten und Neujahr dann wieder nach Hause. Die Ärzte hätten ihm prognostiziert, dass er den Infarkt ohne bleibende Schäden überstanden habe und wieder voll genesen werde.

Maßgeblich dazu beigetragen habe die "sehr gute Behandlung" durch die "Chest Pain Unit" (CPU), die Notaufnahme für Patienten mit Herzbeschwerden, am Freudenstädter Krankenhaus. Die Einheit sei "sehr gut aufgestellt". Aufgrund dieser Erfahrungen sei er mehr denn je überzeugt von der Notwendigkeit, ein Krankenhaus im Allgemeinen und die Herzinfarkt-Einheit im Besonderen im Landkreis zu haben. "In solchen Fällen kommt es auf jede Minute an", so Osswald. Ansonsten drohten Patienten aus dem Kreis durch die "Insellage" teils weite Wege in andere Städte.