Von wegen Unglückstag Freitag, der 13. – gut gefüllt war gestern Abend der Kursaal in Freudenstadt, entgegen den Wetterprognosen und Erfahrungen beim selben Anlass im vorigen Jahr. Mehr als 200 Gäste kamen zum Neujahrsempfang der Stadt. Oberbürgermeister Julian Osswald, der seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem Wiedereinstieg hatte, und seine Frau Kristina begrüßten die Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlichem Leben. Er erhielt viele gute Wünsche nach vollständiger Genesung. Der OB hielt in seiner Rede fest, dass die Welt in Freudenstadt noch weitgehend in Ordnung sei. Die Stadt entwickle sich gut. Osswald nannte dafür unter anderem das nahezu komplett gefüllte ehemalige Schlott-Areal ("Wer hätte das vor zwei Jahren gedacht?"), steigende Einwohnerzahlen, ein Plus bei den Übernachtungszahlen und den geplanten Campus. "Freudenstadt wächst", so der OB. Dafür seien die Bürger teils anspruchsvoller und kritischer geworden. Laut Osswald sei es Aufgabe der Politik, gute Kompromisse zu finden, nicht nur Einzelinteressen zu bedienen. Er kündigte Investitionen an mit dem Ziel, "bezahlbaren Wohnraum zu schaffen". Die Stadt überlege, eine Wohnbaugesellschaft zu gründen. Foto: Rath