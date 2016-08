Freudenstadt Nur zum Sprit zapfenfast zu schade

Freudenstadt-Kniebis. Die Avia-Tankstelle in Kniebis gibt es schon lange. Klein und unauffällig fristete sie ihr Dasein. Doch was jetzt nach einem Um- und Erweiterungsbau aus ihr geworden ist, kann sich sehen lassen. "Es ist die schönste Tankstelle in Deutschland", schwärmte Thomas Zink, Geschäftsbereichsleiter der Oest Tankstellen GmbH & Co. KG vor zahlreichen Gästen bei der offiziellen Einweihung. Sie wurden auf dem Vorplatz der Tankstelle stilgerecht von einem Ford Eifel, einem Ford 20 M und einem seltenen Simca Vedette Chambord empfangen, die die Zeit repräsentierten, in die sich Kunden in Kniebis zurückversetzt fühlen sollen.

Nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Tankstelle mit alten Emaille-Schildern, gefliesten Wänden mit sanften Rundungen, Zapfsäulen, die zwar mit modernster Technik ausgestattet sind, aber auf alt getrimmt wurden, und Preisschildern, die elektronisch funktionieren, aber ebenfalls im Retro-Stil gehalten sind, fällt auf. Auch der Shop der Tankstelle ist ein echter Hingucker: Farbige Neonröhren, Nierentische, Sessel und Kissen in knalligen Farben sowie eine Musikbox, die zwar CDs abspielt aber ansonsten in irgendeiner Bar in der 50er- oder 60er-Jahren gestanden sein könnte. Hinzu kommt der freie Blick in eine Werkstatt aus der damaligen Zeit.

Stolz präsentierte Thomas Zink das eindrucksvolle Ergebnis einer Idee zur außergewöhnlichen Gestaltung einer Tankstelle und begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter Vertreter von Avia International und Avia Deutschland, Alexander A. Klein, Vorsitzender der Geschäftsführung der Oest-Gruppe in Freudenstadt, den Vorsitzenden des Stiftungs- und Verwaltungsrats, Marc-Uwe Fischer, Landrat Klaus Michael Rückert, Bürgermeisterin Stephanie Hentschel und den Kniebiser Ortsvorsteher Helmut Klaißle.