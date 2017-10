Freudenstadt Nur wenige Angebote gehen ein

Von den sieben Gewerken gingen lediglich zwei nach Freudenstadt. "Der Markt ist angespannt" betonte Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Es sei nicht einfach, Firmen für die Arbeiten zu bekommen. Nur wenige Angebote seien eingegangen. Für die Schlosserarbeiten und einen Hubtisch habe man gar keine Angebote, so dass man diese Arbeiten jetzt beschränkt ausschreibe. Mit dem Vergabevorschlag erhielten die Ausschussmitglieder auch die Kostenfortschreibung, bei der unter dem Strich bis jetzt Mehrkosten von 7435 Euro herauskommen. Weh tue, so Müller, dass die Kosten für die Trennwände und Schränke um etwa 15 000 Euro höher ausfallen. Da sei die Kostenschätzung wohl etwas zu niedrig gewesen.

Folgende Gewerke wurden vergeben: Bodenbeschichtung an die Firma Dekorative Beschichtungen, Kornwestheim (12 255,90 Euro), Trennwände an die Firma Isalith in Aalen (56 610 Euro), Stahl- und Holztüren an die Schreinerei Wolper in Freudenstadt (49 117 Euro), Estrich- und Fliesenarbeiten an die Firma Nurkic aus Metzingen (72 406,10 Euro), Trockenbauarbeiten an die Firma Schmid aus Freudenstadt (3046,50 Euro) und die Metallbauarbeiten an die Firma Haser in Haslach (25 446 Euro).

Rudolf Müller gab bekannt, dass an dem Technik- und Umkleidegebäude noch vor dem Jahreswechsel das Dach drauf sein soll. Inzwischen würden bereits Leitungen zwischen dem Panorama-Bad und dem Freibad verlegt. Auf manchen Flächen am Freibad sei schon ein leichtes Grün erkennbar. Den Eröffnungstermin Pfingsten 2018 wolle man auf jeden Fall halten.