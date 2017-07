Freudenstadt Nur eine Figur des Heiligen fehlt

Mit einem feierlichen Gottesdienst feierte die Pfarrgemeinde St. Cyriak in der Seelsorgeeinheit Bregtal das Fest des Kirchenpatrons, des heiligen Cyriak. In diesem Jahr war das Patrozinium erstmals seit vielen Jahren nicht mit dem Pfarrfest verbunden.

Furtwangen. Dieses findet nun in etwas veränderter Form am kommenden Samstag, 8. Juli, statt. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahm der Kirchenchor St. Cyriak unter Leitung von Frank Rieger und begleitet von Hoon Jeon-Mittermaier an der Orgel. Es erklang die Messe in G von Christopher Tumbling, die der Kirchenchor schon mehrfach aufgeführt hatte. Diese Messe des englischen zeitgenössischen Komponisten war im Jahr 2013 in Schwäbisch Gmünd uraufgeführt worden. Denn die Messe war eine Auftragskomposition zum 200. Jubiläum der Pfarrkirche St. Cyriak. Und so war es natürlich passend, diese auch beim Patrozinium der Furtwanger Cyriak-Kirche aufzuführen.

Zu Beginn schilderte Pfarrer Paul Demmelmair, dass ihm selbst der heilige Cyriak lange unbekannt gewesen sei, obwohl er eigentlich zu den 14 Nothelfern gehöre. Der Name "Cyriakus" bedeute "dem Herrn gehörig" und sollte damit für alle Christen das Lebensprogramm kennzeichnen. Er schilderte auch die Lebensumstände und das Martyrium des Heiligen Cyriak. Gleichzeitig bedauerte er, dass es in der Pfarrkirche selbst keine Figur dieses Heiligen und Patrons gebe, lediglich im Foyer des Altenheims. In seiner Predigt ging Pfarrer Demmelmair auf die Lesung ein, in der Paulus darauf hinwies, dass "wir auf Christi Tod getauft sind". Dies sei widersprüchlich und kennzeichne sowohl das Leben als den Tod und die Gefahr. Das Untertauchen bei der Taufe, wie es früher praktiziert wurde, stehe stellvertretend für den Tod, das Auftauchen für die Auferstehung.