Freudenstadt Noch ein Geschäft am Marktplatz macht zu

Die Hamburger Modekette "Tom Tailor", zu der auch die "Bonita"-Geschäfte gehören, muss sparen. Deshalb will sie um die 300 Filialen weltweit schließen, die meisten davon in Deutschland. Die Marke "Bonita Men" wird mit ihren 70 Filialen dabei komplett vom Markt genommen. Dies wird folglich dann auch die Filiale in Freudenstadt betreffen.

Auf Anfrage unserer Zeitung reagierten die Mitarbeiter vor Ort nur mit: "Ich darf Ihnen keine Auskunft geben" und verwiesen an die Zentrale in Hamburg. Wann genau die Herren-Filiale in Freudenstadt geschlossen werden soll, wollte man auch in der Pressestelle von "Tom Tailor" in Hamburg nicht sagen. Genauso wenig wollte man eine mögliche Schließung der Damen-Filiale kommentieren. Einzig "Wenn sich die Filiale bei der Prüfung als wirtschaftlich rentabel erweist, wird sie selbstverständlich nicht geschlossen" erklärte die Pressestelle. Bis wann diese Prüfung stattfinden soll, wurde ebenfalls nicht gesagt.

Seit April 2012 gibt es "Bonita Men" in Freudenstadt. Was nach der Schließung mit den drei Mitarbeitern geschieht, ist noch nicht klar, man bemühe sich, diese anderweitig unterzubringen oder andere Lösungen zu finden, hieß es aus der Pressestelle.