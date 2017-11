Freudenstadt Nichts für allzu zartbesaitete Ohren

Die Thrash-Metal-Gruppe hat sich aus einer ehemaligen Schulband heraus entwickelt und feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Im Nachgang zu ihrem langjährigen Bestehen, worauf die Bandmitglieder alle sehr stolz sind – sie nennen dies ihren größten Erfolg – erscheint am 8. Dezember ein auf 200 Exemplare limitiertes und signiertes Live-CD-Box-Set, in dem neben der CD mit den besten Songs aus mehreren Alben auch eine Musik-Kassette und noch viel mehr enthalten ist. "Das ist ein Geschenk an unsere treuen Fans", so ein Bandmitglied. 2011 trat die Band auch beim Wacken-Open-Air auf.

"Redneck Superstar" präsentiert

Ihr Publikum setzt sich aus Metal-Fans jeden Alters zusammen. Die Musiker von "The Prophecy 23" sind mit der Gruppe "Allehackbar" befreundet und gehen mit ihnen ab Januar auf eine Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Osteuropa. Geplant sind neun Konzerte an zehn Tourtagen.

Top-Act des Abends war die dreiköpfige Band Allehackbar aus Besenfeld, mit Jan an den Drums, Harry an der Gitarre und Pille am Bass. Harry und Pille sangen auch. Die Heavy Rock ’n’ Roller à la Motörhead hatten ihre Anfänge 2013, inzwischen gibt es bereits mehrere CDs von ihnen.

Ihr neues Album "Redneck Superstar" mit 17 Songs stellten sie bei der Release-Party in Freudenstadt ihrem begeisterten Publikum vor. Die drei Musiker haben alle einen Beruf, neben dem sie sich der Musik widmen und dabei ihren Traum ausleben. Sie sind inzwischen europaweit auf Festivals unterwegs und haben bis zu 35 Auftritte im Jahr. Zeit zum Proben bleibt neben dem Job nicht wirklich viel. Außerdem lebt Bandmitglied Pille in Heilbronn, und wenn er anreist, stehen intensive Probenabende am Wochenende an.

"Allehackbar" steht für harte Gitarrenriffs, knackige Drums, grollende Baselines und kräftigen Gesang.