Freudenstadt Neun verschiedene Partys mit einem Ticket

Mit einem Ticket für zehn Euro haben Besucher, die mindestens 18 Jahre alt sind, Zutritt in alle teilnehmenden Kneipen und Bars. Die Tickets gibt es an der Abendkasse in jedem teilnehmenden Lokal. Die Kneipen liegen überwiegend in der Straßburger Straße und am Stadtbahnhof.

Neu dabei ist die Sonderbar im Dormero-Hotel in der Nordstadt. DJ M-Row aus Karlsruhe legt im Sa Clau auf. In der Schalterhalle des Stadtbahnhofs tritt erneut DJ Twist One aus Stuttgart auf – sein Motto lautet "Hip-Hop und Oldschool". From Drop TillDawn, das DJ- und Produzenten-Duo aus Freudenstadt, ist im Bahnhofscafé anzutreffen. Mit ihren Auftritten in Paris, London und Ibiza sind sie längst keine Unbekannten mehr, teilt der Veranstalter weiter mit.

Eine Mallorca-Party findet im Waagstadl statt, das Lokal Bonaparte lädt mit DJ Swayzey aus Baden Baden zur "Dance Night" ein. In der Sonderbar sorgt DJ Toni Colombo mit Latino und Raggaeton für Musik zum Tanzen. In Robbi’s Bar spielt DJ Torsten Rock- und Popmusik, im Sammelsurim steht DJ Skotti auf der Bühne. Der Abschluss der Kneipennacht kann im Club Martinique bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. Es gibt einen Shuttle-Service, der über den gesamten Veranstaltungszeitraum zwischen den Bars pendelt. Er hält vor dem Lokal Sa Clau, am Stadtbahnhof (Bushaltestelle beim Papillon) und am Dormero-Hotel.