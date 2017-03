Freudenstadt Neues Verfahren senkt die Produktionskosten

Für ein neues Verfahren hat die Firma Schmid jetzt den "pv magazine award" gewonnen – eine Auszeichnung in der Photovoltaik-Branche. Das Freudenstädter Unternehmen erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Top Innovation". Die unabhängige Jury aus Wissenschaftlern und Managern der Photovoltaik-Branche geht davon aus, dass die Produktionskosten von Solarmodulen durch das neue Verfahren um weitere drei bis sechs Prozent sinken, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Nachfrage ist groß

Das verdeutliche die Kernkompetenz von Schmid: Komplette Produktionsprozesse im eigenen Technology-Center zu entwickeln und perfekt darauf ausgerichtete Maschinen zu bauen. Der Hintergrund: Solarmodule bestehen typischerweise aus 60 Solarzellen. Am Anfang des Herstellungsprozesses werden sie noch Wafer genannt. Bislang werden multikristalline Wafer meist mit Drahtsägen, die mit einem Gemisch aus Öl und Silizium-carbid-Körner arbeiten, aus einem gegossenen Siliziumblock getrennt.