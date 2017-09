Freudenstadt Neues Trio lindert den AfD-Schmerz

Ihre Erkenntnisse aus den Verlusten auch auf Wahlkreisebene: "Wir müssen wieder besser ins Gespräch kommen mit den Leuten." Viele Bürger hätten offenbar das Gefühl, nicht wahrgenommen zu sein, und die einzige Lösung in der AfD gesehen. "Die Botschaft der Wähler ist für mich klar: Wir sind da, kümmert euch um uns", so Esken. Welche Aufgabe ihr in der neuen Fraktion zukommt, weiß sie noch nicht. "Ich warte mal ab", sagt sie. Am Montagabend nahm sie an Gesprächen der Landes-SPD teil, am Dienstag reist sie wieder nach Berlin.