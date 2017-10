Freudenstadt Neues für Kleinkinder im Panorama-Bad

Der Charakter des "Familien-Bads" sollte laut Oberbürgermeister Julian Osswald "unbedingt behalten und weiterentwickelt werden". So können sich die jüngsten Badegäste nun auf einer Kleinkinder-Rutsche austoben, eigenhändig an einem Orca Wasser pumpen und an Kaskaden Wasser stauen. Das Angebot kommt offenbar gleich gut an: Zahlreiche Kinder planschten bereits am Montag in ihrem neuen Bereich.

Wasserhöhe im Becken beträgt höchstens 50 Zentimeter

"Wir arbeiten seit Jahren daran, die Nutzungen im Bad stärker zu differenzieren", erklärte Osswald. Es gebe neben dem Springer- und dem Schwimmerbereich auch den Erlebnisbereich mit Sauna und Grotten, in dem aber die Erholung im Vordergrund stehen solle. Da das wärmere Wasser ohnehin eher Eltern und kleinere Kinder anziehe, habe man sich dazu entschieden, das Landebecken der alten Rutsche umzufunktionieren: Es wurde mit einer Edelstahlwand in zwei Hälften geteilt. In einer davon wurde die Wasserhöhe mit einem Kunststoffboden auf 25 bis 50 Zentimeter begrenzt.