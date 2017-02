Freudenstadt Neues Freibad: Stadt ist startklar

Der Gemeinderat vergab am Dienstag zwei Aufträge. Die Edelstahlbecken soll die Firma hsb Germany GmbH mit Sitz in Berlin für rund 670.000 Euro liefern, der Auftrag für den Erdbau ging für rund 375.000 Euro an die Firma Schleith GmbH mit Sitz in Mannheim. Laut Verwaltung hätten beide Unternehmen das jeweils günstigste Angebot eingereicht.

Laut OB Julian Osswald hat es für beide Gewerke zahlreiche Interessenten gegeben, die Preisspanne sei teils enorm gewesen. So sei das teuerste Angebot beim Erdbau um 100 Prozent höher gelegen als beim Sieger der Ausschreibung. Laut Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, liegen beide Vergabepreise "erfreulicherweise" unter der Kalkulation. Laut OB ist die Stadt beim Bau am Panoramabad "startklar".

Die Arbeiten sollen beginnen, sobald es das Wetter zulasse. Bereits abgeschlossen seien die Erschließungsarbeiten für das neue Freibad.