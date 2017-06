Freudenstadt Neuer Wohnraum entsteht in leer stehendem Gebäude

Das betagte Haus mit den vernagelten Fenstern steht schon lange leer. Es ist eines der Gebäude in Marktplatznähe, die 1945 nicht vollständig zerstört wurden.

Emma Frommann, die in ihrem Elternhaus in der Jakobstraße wohnt, das bei der Zerstörung Freudenstadts verschont geblieben ist, erinnert sich, dass das Gebäude in der Kaufmannstraße zum Schreibwarengeschäft Kächelen am Marktplatz gehörte und als Lager genutzt wurde. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs sei das Geschäft am Marktplatz abgebrannt. Auch das Lager sei in Mitleidenschaft gezogen worden, habe aber noch als Notunterkunft für die Familie Kächelen gedient, erinnert sich Emma Frommann. Seinerzeit sei ein neues Dach auf die Mauern gesetzt worden. Später habe noch eine andere Familie darin gewohnt. Seitdem stehe es leer. Wie lange, das weiß Emma Frommann nicht genau.

In den 50er-Jahren wurde das Haus von Walter Fetscher erworben und für eine kleine Stanzerei sowie Lagerfläche für die Firma Fetscher genutzt, erinnert sich Hans Fetscher. Lange Zeit habe man über einen Umbau und eine Sanierung nachgedacht, sich aber dann entschlossen zu verkaufen. Im vergangenen Jahr erwarben das Gebäude ein Architekt und sein Sohn aus Geislingen-Binsdorf. Sie wollen laut Christoph Gerber, leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, vier neue Wohnungen, davon zwei barrierefrei, schaffen. Für das Vorhaben seien Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) genehmigt worden. Denkmalschutz bestehe bei dem alten Gebäude nicht.