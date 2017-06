Freudenstadt Neuer Mast und weitere Antennen

Christoph Gerber erläuterte, dass im Mobilfunkversorgungskonzept der Stadt, das vom Büro Nießner erabeitet wurde, klar drinstehe, dass Außenbereichsstandorte für Mobilfunkanlagen zu bervorzugen sind. Genau um solch einen Standort handle es sich auf dem Kniebis. Alle notwendigen Schutzabstände seien eingehalten.

Standortbescheinigung liegt der Stadt vor

Auf Nachfrage unserer Zeitung ergänzte Gerber, dass jede Anlage am wenigsten weh tue, wenn sie möglichst weit außerhalb der Stadt und möglichst hoch angebracht wird. Das sei auch die Kernaussgae des Gutachtens des Büros Nießner. Für die Anlage liege die notwendige Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur vor. Zielsetzung des Mobilfunkversorgungskonzept sei es, die Versorgung der Menschen so gut wie möglich mit so wenig Belastung wie möglich sicherzustellen.

Im Technischen Ausschuss sagte Stadtrat Andreas Bombel (CDU), dass der Kniebis eine Kapazitätsverbesserung des Mobilfunknetzes dringend brauche. Die Aufregung darüber sei "Blödsinn".