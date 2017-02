Kreis Freudenstadt. Ein Zertifikatslehrgang "Betriebsbeauftragter für Abfall" startet am Mittwoch, 15. Februar, in Freudenstadt. Betriebsbeauftragte für Abfall haben die Aufgabe, die abfallrechtlichen Anforderungen und Vorgaben im Unternehmen sicherzustellen. Die Umwelt-Akademie Freudenstadt bietet den Zertifikatslehrgang an. In 40 Unterrichtsstunden erwerben die Teilnehmer Kenntnisse in den Bereichen Art von Abfällen, Abfall- und Gefahrstoffrecht, Umwelteinwirkungen und Kreislaufwirtschafts- sowie Entsorgungstechnik-Deponierung. Die Absolventen sind nach dem Lehrgang qualifiziert, die Aufgaben als Betriebsbeauftragter für Abfall im Unternehmen wahrnehmen zu können. Nähere Informationen und Online-Anmeldung: www.nordschwarzwald.ihk24.de, Veranstaltungsnummer 71UAAV117. Kontakt: Sabine Kulzer, Telefon 07441/8 60 52 15, E-Mail kulzer@pforzheim.ihk.de.