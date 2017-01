Freudenstadt Neuer Erfolg mit bewährtem Konzept

Ein einjähriger Pachtvertrag mit der Spielvereinigung Freudenstadt sei nun unterschrieben worden, so Tobias Haug im Gespräch mit unserer Zeitung. Er verlängere sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn er nicht gekündigt wird. Pächter ist Denis Sulejmani, dessen Vater Agim (43) leitet das Restaurant. Er ist in Freudenstadt kein Unbekannter, denn er hat bereits in der Reichsstraße das Restaurant La Dolce Vita geführt. Mit zum Team gehören ein Koch, ein Pizzabäcker und eine Servicekraft.

"Es war eine große Aufgabe, das Konzept zu ändern und wieder das zu machen, was die Kunden wollen", sagt Tobias Haug. Das "Da Serena" hat auch mittags geöffnet und macht spezielle Angebote für Schüler und Erwerbstätige. "Wir haben eine gute Auslastung und viele Stammgäste", so Haug zufrieden. Aus der Bodega wurde ein Raucherbereich mit Fernsehgerät, an der Theke stehen wieder Barhocker. Das Lokal wurde somit wieder mehr zur Vereinsgaststätte. Auch der Saal wird wieder für Hochzeiten oder andere Veranstaltungen genutzt. Fünf-Sterne-Bewertungen in Facebook belegen den Erfolg des neuen Konzepts.

Dass es mit "Da Serena" weitergeht, freut auch die Spielvereinigung, die auf die Pachteinnahmen angewiesen ist. "Ohne das Engagement von Tobias Haug hätte es nicht funktioniert", sagt Agim Sulejmani. Tobias Haug ist Vorstandsmitglied des Vereins.

Wie es um die Insolvenz der GmbH steht, will Anwalt Dorn mit Hinweis auf laufende Verhandlungen nicht sagen. Laut Haug gehört der GmbH die gesamte Einrichtung der Gaststätte.