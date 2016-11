Freudenstadt Neue Rekordsumme bei Sponsorenlauf

325 Schüler legten 4044 Runden zurück, was 4448 Kilometern entspricht. Außerdem suchten sich alle Mitarbeiter der Stiftung Eigen-Sinn selbst Sponsoren. Gäste und Kinder des Waldkindergartens nahmen ebenfalls am Lauf der Werkrealschule teil. Alle zusammen erhielten von ihren Sponsoren einen Gesamtbetrag von gut 16 000 Euro. Dieser Betrag wurde jetzt in einer Feierstunde an Hans-Martin Haist von der Stiftung Eigen-Sinn übergeben. Jörg Reiser, stellvertretender Schulleiter, sagte, dass es wichtig sei, sich zu engagieren und dass man manchmal auch an die Leistungsgrenze gehen müsse. Er dankte allen Jugendlichen und Helfern für ihr Engagement.

Er sei immer wieder fasziniert, wie motiviert und engagiert Jugendliche sich für "Eigen-Sinn" einsetzen, sagte Haist. Der Lauf der Kepler-Werkrealschule sei mittlerweile ein wesentlicher Beitrag für die Finanzierung verschiedener Projekte. Er lobte, dass sich Kinder und Jugendliche so für Benachteiligte engagieren.

Am Schluss wurden die herausragenden Läufer geehrt. Bei den Mädchen erreichte Ronja Nooten 22 Runden, gefolgt von Chantal Bieler und Desislava Krasteva, (alle aus der Klasse 9b), die beide 21 Runden absolvierten. Antonio Karabatic und Chris Steidl aus der Klasse 6a liefen je 25 Runden, was einer Gesamtstrecke von etwa 28 Kilometern entspricht. Eskan Aksakalli (9b) lief 23 Runden.