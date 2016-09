Freudenstadt Neue Infotafeln: Projekt ist laut OB "in Arbeit"

Freudenstadt (vr). Mit dem Vorhaben befasste sich der Gemeinderats-Ausschuss für Verwaltung, Tourismus und Soziales am Dienstag. Allerdings hatte die Sache eher finanztechnische Gründe. Die Stadt überweist das Geld – eingeplant sind 119 000 Euro – aufs Konto der Freudenstadt Tourismus, der städtische Eigenbetrieb setzt das Konzept dann um. Damit spart die Stadt Steuern. "Aber eigentlich sind die neuen Infotafeln auch deren Aufgabe", so Osswald. Mit den neuen Schildern will Freudenstadt Einwohner und Gäste künftig "zeitnah und zeitgemäß" informieren. Einen Termin für die Umsetzung nannte der OB am Dienstag nicht.