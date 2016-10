Freudenstadt Neue Chance für Langzeit-Arbeitslose

Region. Diese gute Nachricht aus Berlin überbringt der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel den Landkreisen Calw und Freudenstadt. Mit dem Geld aus der Zuwendungsdatenbank des Bundes soll Menschen geholfen, die sich bislang schwer damit taten, einen Zugang zu Ausbildung oder Arbeitsmarkt zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Abgeordneten.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales könne auf diese Weise zwischen 2016 und 2020 insgesamt fünf Projekte fördern.

Der Landkreis Freudenstadt profitiere davon mit gleich drei Vorhaben; im Landkreis Calw würden zwei gefördert. Mit allen Projekten soll die Langzeitarbeitslosigkeit junger Menschen bekämpft werden. Bis 2020 erhält das Oberlinhaus in Freudenstadt Bundesmittel in Höhe von über 781 000 Euro für zwei Projekte zur Förderung der beruflichen Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus Europa (MobiPro-EU). Außerdem fließen bis Juli 2020 über 542 000 Euro in das Jobcenter Landkreis Freudenstadt für die Umsetzung des Bundesprogramms des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit.