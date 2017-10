Freudenstadt Netzwerk bremst den freien Fall in die Armut

Vor allem langzeitarbeitslose, Familien mit Hartz-IV-Bezug und Alleinerziehende sind hierzulande von Armut bedroht und fürchten sich vor dem weiteren Abstieg und der Spirale aus Schulden und Armut, heißt es in einer Pressemitteilung der Erlacher Höhe. In Zeiten des wirtschaftlichen Aufstieges und sinkender Arbeitslosenquote erlebten sich Menschen am Rande der Gesellschaft zunehmend verlassen und ausgegrenzt.

In der Erlacher Höhe in Freudenstadt wird im Rahmen des Europäischen Sozialfonds seit einigen Jahren mit unterschiedlichen Programmen daran gearbeitet, Langzeitarbeitslosen wieder zu einer Perspektive zu verhelfen. Es trägt den Titel PErsPektive 2017(PEP). "Das Projekt trägt dazu bei, dass Menschen Stärkung und Ermutigung auf ihrem Weg erfahren und mit mehr Lebensqualität durchs Leben gehen", sagt Wolfgang Günther, Leiter der Erlacher Höhe im Landkreis Freudenstadt.

In unterschiedlichen Gruppen (Baustelle Zukunft, Basiscoaching und Jobcoaching) arbeiten die Teilnehmer an ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung. In der "Baustelle Zukunft" sollen junge Erwachsene bis 27 Jahre, bei denen meist der Übergang von Schule in den Beruf nicht gelungen ist, gefördert und begleitet werden. Die Zahl der jungen Erwachsenen, die von Armut und Wohnungslosigkeit bedroht sind, steige stetig an. Für Menschen, die noch nie oder schon länger nicht mehr gearbeitet haben, werden im Basiscoaching Grundlagen für einen Einstieg ins Arbeitsleben eingeübt. Das Jobcoaching, das darauf aufbaut, diene dazu, die eigenen Fähigkeiten und Interessen zu finden und die Teilnehmer bei Bewerbungen zu unterstützen.