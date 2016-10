Freudenstadt Neben Kontrasten auch Filigranes

Unterschiedlichste Kontraste und filigrane Linien erzählen von fordernden Überraschungen, der Kraft des Feinen und anderen Wirklichkeiten des Lebens. Inga Vahrenwalds vorwiegend größere Arbeiten beeindrucken durch ihre oft vielschichtige, geheimnisvolle Tiefe. Jessika Masts meist kleinere Formate haben ihren Reiz in der lebendigen Linienführung. Seit 2011 arbeiten die beiden Malerinnen aus dem Kreis Freudenstadt zusammen und stellten ihre Werke bereits mehrfach gemeinsam aus. Inga Vahrenwald sagt: "Die neu hinzugekommenen Ausstellungsräume im ersten Stock sind schön geworden, freundlich und von Licht durchflutet."

Der Kunstsalon ist seit geraumer Zeit ein Geheimtipp in der Freudenstädter Kunstszene, in dem jeweils am ersten Samstag des Monats Künste unterschiedlichster Richtung dargeboten werden. Der Mann am Klavier, Herbert Hilbert, sorgt für den musikalischen Rahmen.

Die neue Ausstellung dauert bis Anfang Februar und ist immer zu Veranstaltungen geöffnet, zum Beispiel im Kunstsalon am 3. Dezember sowie wöchentlich dienstags von 18 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung. Der Eintritt zur Vernissage ist frei.