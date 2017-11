Freudenstadt Navi führt Autofahrerin in die Irre

Freudenstadt. Die 34-jährige Frau kam am Sonntag um Mitternacht an die Einmündung der Wittlensweiler Straße in die Stuttgarter Straße, weil sie sich wegen der Baustellen und des darauf nicht vorbereiteten Navis auf ihrem Weg nach Schramberg verfahren hatte. Wie die Polizei berichtet, hätte die Frau laut Navi dort links abbiegen sollen. Jedoch darf man nur nach rechts abbiegen. Die 34-Jährige folgte dennoch den Anweisungen des Navigationsgeräts und fuhr geradeaus in die Stuttgarter Straße ein. Ein 29-jähriger Mann, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Wagens der Frau, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. An den Autos entstand Totalschaden.