Freudenstadt Naturnahe Wirtschaft mit Oberwasser

Hauk war von der artgerechten Haltung von Bach-, Regenbogen-, Lachs-, Tiger- und Goldforellen, Bachsaiblingen und Namaycush in den 30 Teichen der Anlage sichtlich beeindruckt. Er machte deutlich, dass eine derartige Zucht hierzulande durchaus keine Nebensache ist: "Baden-Württemberg ist Forellenland", betonte der Minister, "im bundesweiten Vergleich sind wir Spitze." Das Land unterstütze die Betriebe mit praxisbezogener Forschung und einer breit gefächerten Beratung durch die Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Zudem beteilige es sich an der europäischen Fischereiförderung. Rund 6,6 Millionen Euro stünden in Baden-Württemberg für die Förderperiode bis 2020 zur Verfügung.

Zum Abschluss des Besuchs bei der Forellenzucht Lohmühle moderierte Gerhard Faix, Leiter der Akademie ländlicher Raum, die das Tagesprogramm organisiert hatte, ein Impulsgespräch. Hauk würdigte dabei Schindlers Wirtschaftsweise, die keine Verabreichung von Medikamenten vorsieht, sondern auf die Aufzucht widerstandsfähiger Fische setzt. Regierungspräsidentin Kressl hob hervor, dass klares Wasser zwar von Gott gegeben sei, das Erhalten von Gewässern aber "in unserer Verantwortung liegt". Erster Landesbeamter Geiser versicherte, dass die regionale Vermarktung in dem dünn besiedelten Landkreis Freudenstadt einen hohen Stellenwert habe. An Orten wie der Forellenzucht Lohmühle könne man den Schwarzwald "schmecken und spüren".

Bald, kündigte Hauk an, werde in Baden-Württemberg eine Regionalvermarktungskampagne gestartet.