Freudenstadt Naturheilkunde von einst bis jetzt

Zum Eröffnungsvortrag von André-Michael Beer, dem Initiator dieser Ausstellung, lädt der ZAEN für Samstag, 1. April, um 13 Uhr ein. Anschließe ist ein Rundgang vorgesehen. Treffpunkt ist im Altbau des Freudenstädter Kongresszentrums. Der Kongress beginnt am Donnerstag, 29. März, und endet am Sonntag, 2. April. Für die Fortbildungsteilnehmer weist der ZAEN auf das Thema der Vortragsreihe "Rund um den Kopf" hin, die am Samstag ab 9 Uhr stattfindet.

Von Akupunktur bis zur Neuraltherapie

Unter der Leitung von ZAEN-Präsident Rainer Stange diskutieren führende Vertreter der Verfahrensrichtungen der Naturheilverfahren.