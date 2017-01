Freudenstadt "Nationalpark ist der Jackpot"

Auch auffällig, so Patrick Schreib, Geschäftsführer der Nationalparkregion: "Wir haben in der Nationalparkregion die meisten zertifizierten Wanderwege, ausgezeichnete Radwege und Genuss auf Top-Niveau zu bieten." In den nächsten drei Monaten, so Schreib, sollen alle 78 Kommunen der Nationalpark-Region das gemeinsame Tourismuskonzept erarbeitet haben. Dazu soll weiter an den Attraktionen gearbeitet werden.

In diesem Jahr noch soll der Grundstock für den Wildtierpark an der Alexanderschanze gelegt werden. Rückert erwartet im Frühjahr den Spatenstich für das 35 Millionen Euro teure Info-Center des Nationalparks am Ruhestein. Dazu sollen die Wanderwege noch besser werden.

Bereits jetzt, so berichten Patrick Schreib und Rückert einstimmig, gibt es bei den Nachfragen schon einen "Nationalpark-Effekt". Rückert: "Wir haben eine deutliche Zunahme von Tagestouristen. Auch bei den Gastgebern wird gefühlt mehr nach dem Nationalpark gefragt."

Laut Schreib lasse sich dieser Schub aber in Zahlen noch nicht ausdrücken. Den nächsten, großen Effekt erwarten Rückert und Schreib von der Eröffnung des Info-Centers am Ruhestein. Rückert: "Das wird einen ganz deutlichen Schub für die Nationalparkregion geben."

Nächster Schub erwartet

Monika Krämer, Tourismusreferentin vom Landkreis Freudenstadt, hatte nicht nur selbstgebackenes Herzhaftes für den Tourismusminister Guido Wolf. Sondern auch eine klare Ansage: "Für uns ist der neue Nationalpark der Jackpot." Das findet auch Michael Ruf, Vorsitzender des Vereins Nationalparkregion.

u Hintergrund