Freudenstadt Nachwuchs begrüßt

"Ausbildung ist uns wichtig, denn wir brauchen in allen Bereichen dringend Nachwuchs. Ich wünsche mir, dass es Ihnen bei uns so gut gefällt, dass Sie auch nach der Ausbildung noch bei uns bleiben möchten", so Klaus Michael Rückert an die jungen Auszubildenden. In den nächsten Monaten werden weitere sieben Studenten zum Bachelor of Arts – Public Management – ihre Praxisphase im Landratsamt absolvieren. Eine Studentin zum Bachelor of Arts – Soziale Arbeit – und eine Studentin zum Bachelor of Arts – Sozialwirtschaft – nehmen am 1. Oktober ihr Studium im Landratsamt auf.