Freudenstadt Nach zwei Stunden klappt die Choreografie fast perfekt

Kinder legen sich mächtig ins Zeug

Aufgeteilt in zwei Altersgruppen zeigten die Tanzlehrer und mehrfachen Deutschen Hip-Hop-Meister Marcia Hermann und Fabian Klein den Teilnehmern die Basics dieses Tanzsports und angesagte Moves aus der Szene. Und die Kids legten sich mächtig ins Zeug: Nach zwei Stunden Training klappte sogar bei den Jüngeren die einstudierte Choreografie fast perfekt – obwohl die meisten der Kinder zuvor noch nie Hip-Hop getanzt hatten.

Am Wochenende war dann bei manch einem Workshopteilnehmer sicherlich ordentlich Muskelkater angesagt, doch der Schnupperausflug in die Welt dieser ursprünglich afroamerikanischen Tanzart hat sich gelohnt, da waren sich die Nachwuchstänzer am Ende einig. Mehr zum Hip-Hop-Workshop im Tanzzentrum Hermann gibt es im nächsten Schwarzwälder Kinderboten, der wöchentlich erscheinenden Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten.