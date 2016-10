Freudenstadt Nach zahlreichen Vorstrafen führt der Weg ins Gefängnis

Er und sein Freund hätten am Abend vor der Tat und in der Nacht mehr als eine Flasche Schnaps getrunken, sagte der Mann. Morgens um 8 Uhr hätten sie Hunger bekommen und seien in die Gemeinschaftsküche, um Bratkartoffeln zu machen, gegangen. Zwei weitere Bewohner seien hinzugekommen, und man habe sich "fröhlich unterhalten". Dann jedoch habe sich ein "Araber" "unfreundlich" über den Krach beschwert. Nach verbalen Auseinandersetzungen habe sein Freund erst einmal geschlichtet. Kurz darauf sei es im Treppenhaus allerdings weitergegangen. Der "Araber" sei mit einem Messer und einer Bratpfanne gekommen, deshalb habe er sich ebenfalls mit einer Sichel und einer Pfanne bewaffnet. Die Sichel habe er jedoch gleich in die Wand gehauen, gab er an.

Durch die Schläge mit der Pfannen seien sowohl sein Freund wie auch der dritte Beteiligte am Kopf verletzt worden, berichtete der Angeklagte. Die Beschädigung der Nachbarwohnung bestritt er, der Geißfuß habe allerdings ihm gehört. Geständig zeigte er sich im dritten Anklagepunkt, machte allerdings seine schwierige Kindheit und die Nichtbehandlung seines AHDS-Syndroms dafür verantwortlich, dass er Drogen nehme und auch brauche, vor allem Cannabis, aber auch Amphetamine und Alkohol. Er habe die Pflanzen nur für den Eigengebrauch angebaut. Außerdem berichtete der Angeklagte von einem Suizidversuch mit 40 Nitrazepam-Tabletten, die er sich über den Tag verteilt eingeworfen habe, als er nach kurzer Vernehmung bei der Polizei am Tattag wieder nach Hause gebracht worden sei.

Richter Gross verkündete nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rottweil, dass die beiden Anklagepunkte wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung im Hinblick auf die sonst zu erwartende Strafe vorläufig eingestellt würden. Allerdings gab es noch insgesamt zehn Eintragungen im Bundeszentralregister zu verlesen mit Verurteilungen wegen Betäubungsmitteldelikten, gefährlicher Körperverletzung und mehr. Die Staatsanwaltschaft plädierte für eine Haftstrafe von sieben Monaten. Der Richter folgte bei seiner Urteilsverkündung diesem Vorschlag. Eine Bewährung sei aufgrund der Voreintragungen und einschlägigen Verurteilungen nicht möglich, zudem sei der Angeklagte bewährungsbrüchig geworden, sagte der Richter. Eine günstige Prognose könne nicht gegeben werden.