Freudenstadt Nach sechs Minuten ist es vorbei

In Erinnerung bleibt zum Beispiel der 50. Geburtstag des NGZ, als die " Amigos" zu Gast in der Turn- und Festhalle waren, die danach ihren Siegeszug durch die Musikwelt antraten. Legendär und weit bekannt waren auch die Tanzgruppen des Vereins. Die No Kids gaben bereits im März ihren Abschied bekannt. "Das tat schon weh", so die drei ehemaligen Vorsitzenden, die 21 Jahre bei den No Kids zu Hause waren. Zum Abschied galt ein Dankeschön den ehemaligen Vorsitzenden Michael Klumpp und Sascha Klumpp, den Ehrenmitgliedern Erwin Nerdinger und Claus Rotfritz sowie dem Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Schillinger. Verabschiedet wurden die ehemalige Kassiererin Constanze Wünsch und Schriftführerin Nadine Rotfritz.