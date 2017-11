Die Absperrungen sind weg. Die Bahnhofstraße in Freudenstadt ist wieder frei befahrbar. Die Bauarbeiten an den Leitungen, die sich wegen des Umfangs der notwendigen Arbeiten verzögert hatten, sind abgeschlossen. Der neue Straßenbelag wurde aufgebracht. Vielen Anliegern und vor allem den Inhabern der Geschäfte dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Während der Bauzeit mussten sie erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Auch die Zeit der Umleitung über die König-Wilhelm-Straße und die Turnhallestraße ist vorbei. Jetzt warten die Freudenstädter sehnsüchtig auf die Öffnung der Loßburger Straße und des Promenadeplatzes, damit sich die Verkehrssituation in der Innenstadt wieder normalisieren kann. Foto: Breitenreuter